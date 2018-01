Benefizkonzert für die neue Orgel in der Kleinen Kirche Karlsruhe

Donnerstag, 25. Januar 2018 09:52 Von Christine Gehringer

(red.) Ein Benefizkonzert zu Gunsten der neuen Orgel gibt es am Freitag, den 26. Januar um 19 Uhr in der Kleinen Kirche in Karlsruhe: „Der Holzwurm im Orgelprospekt“ lautet der viel versprechende Titel.

Neben Noten für die Orgel gibt es auch reichlich Worte über dieses Instrument: hymnische Huldigungen, amüsante oder unheimliche Begegnungen, ernste und heitere Gedichte, Erlebtes und Erfundenes. Mit Texten und musikalischen Akzenten am Flügel wird die Orgel, die jüngst von der UNESCO als Weltkulturerbe ausgezeichnet wurde, entsprechend gewürdigt – auch wenn „die Köngin der Instrumente“ an diesem Abend nicht selbst zu Wort kommt. Rezitiert werden die Texte durch die Schauspieler Gisela Osterlow, Susanne Schöne, Christiane Würthwein, Roland Brunner und Volker Würthwein. Magdalena Broks (Klavier) spielt Werke von Bach und Chopin.