Mendelssohn-Preis für jungen Karlsruher Komponisten

Mittwoch, 07. Februar 2018 17:10 Von Christine Gehringer

(red.) Der junge Karlsruher Komponist Marc David Ferrum, seit 2015 Studierender bei Markus Hechtle und Wolfgang Rihm, ist Preisträger des diesjährigen Mendelssohn-Wettbewerbs – ausgetragen in diesem Jahr in den Fächern Klavier und Komposition. Dies teilte die Musikhochschule Karlsruhe mit.

Die Musik des 1995 geborenenen Künstlers wurde bisher nicht nur in Deutschland (u.a. bei den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik Darmstadt, ZeitGenuss Karlsruhe, den „Nachtklängen“ des Badischen Staatstheaters Karlsruhe), sondern auch durch Uraufführungen in Japan einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Das Ensemble „Jabberwock“ hat im Rahmen des Wettbewerbs Ferrums Stück „Summernightmare“ aufgeführt. Die Gruppe gründete sich im Herbst 2017 an der Hochschule für Musik Karlsruhe; ihr Namensgeber ist die von „Alice im Wunderland“-Autor Lewis Carroll geschaffene Fantasiegestalt „Jabberwocky“.

Veranstaltet wird der Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb in Berlin von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen und der Universität der Künste Berlin. Die künstlerische Leitung hat Sebastian Nordmann, Intendant des Konzerthauses Berlin. Schirmherr des Wettbewerbs ist Andris Nelsons, Music Director des Boston Symphony Orchestra (BSO) und neu ernannter Gewandhauskapellmeister des Gewandhausorchesters Leipzig.