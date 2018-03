Pamina Magazin

ZKM ehrt Stockhausen zum 90. Geburtstag

Mittwoch, 07. März 2018 11:14 Von Christine Gehringer

(red.) Am 22. August 1928 wäre Karlheinz Stockhausen 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass ehrt das ZKM den Komponisten im Rahmen einer viertägigen Veranstaltungsreihe mit Konzerten, Vorträgen und Filmen. Das Festival beginnt am morgigen 8. März im ZKM Karlsruhe. Im Mittelpunkt steht dabei die Aufführung seines Stückes „MIXTUR 2003“ durch das SWR Experimentalstudio; es spielt das SWR Symphonieorchester unter der Leitung von Titus Engel (Sonntag, 11. März, 19 Uhr).

Die Zusammenarbeit zwischen dem ZKM Karlsruhe und Karlheinz Stockhausen begann bereits 2003, mit der Auftragskomposition STRAHLEN, einer Version für Schlagzeuger und zehnkanalige Tonaufnahme aus dem Opern-Zyklus LICHT. Im ZKM wurden die Vorstellungen Stockhausens genau analysiert, um technische Verfahren zur Realisation seines Werks zu entwickeln. Das Stück wurde im Jahr 2009 im ehemaligen ZKM-Museum für Neue Kunst uraufgeführt; jetzt hat das ZKM eine DVD-Publikation veröffentlicht, die den Realisationsprozess und die Uraufführung von STRAHLEN dokumentiert.

Das viertägige Festival wird am 8. März um 20 Uhr mit einem Film eröffnet: Hierbei ist ein Aufführungsmitschnitt von „LICHT-BILDER“ und ein Interview zwischen Stockhausen und Ludger zu Brümmer zu sehen. Am Freitag, den 9. März steht das Werk „STRAHLEN“ im Mittelpunkt, das erst in einem Vortrag (18 Uhr) und danach einem Konzert (20 Uhr) beleuchtet wird. Ein weitere Konzert gibt es am 10. März; außerdem widmet sich ein Vortrag der Frage nach der Bedeutung der elektronischen Musik in Stockhausens Werk (Sonntag, 11. März, 17 Uhr). Genaue Informationenen unter www.zkm.de