Festspielhaus Baden-Baden und Berliner Philharmoniker setzten Zusammenarbeit fort

Donnerstag, 29. März 2018 09:51 Von Christine Gehringer

(red.) Gemeinsame Osterfestspiele des Festspielhauses Baden-Baden und der Berliner Philharmoniker wird es auch in den kommenden vier Jahren geben. Die Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker, Andrea Zietzschmann, und Festspielhaus-Intendant Andreas Mölich-Zebhauser gaben bekannt, dass der Vertrag zunächst bis 2022 verlängert wird. "Wir haben hier nicht nur eine Heimat für unsere jährliche Opernproduktion gefunden, sondern auch ideale Bedingungen, die Vielseitigkeit des Orchesters in kammermusikalischen, edukativen und sinfonischen Konzerten mit unseren künstlerischen Wunschpartnern zu präsentieren“, wird Zietzschmann in der Mitteilung zitiert. Andreas Mölich-Zebhauser erklärt: „Der neue Vertrag ist ein großer Vertrauensbeweis und eine große Chance für die Entwicklung Baden-Badens.“

Die Osterfestspiele mit den Berliner Philharmonikern finden seit 2013 in Baden-Baden statt. Im kommenden Festspieljahr 2019 werden Kirill Petrenko und Riccardo Muti in Baden-Baden die Konzerte der Berliner Philharmoniker leiten. Robert Wilson inszeniert Verdis Oper „Otello“, die musikalische Leitung hat Daniele Gatti. Kirill Petrenko, ab Herbst 2019 neuer Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, leitet ab Frühjahr 2020 auch die Opernproduktionen der Osterfestspiele.