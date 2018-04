Philharmonie Baden-Baden sucht junge Solisten aus der Region

Dienstag, 17. April 2018 12:54 Von Christine Gehringer

(red.) Alljährlich bietet die Philharmonie Baden-Baden (unterstützt von der Volksbank Baden-Baden Rastatt) einigen besonders talentierten jungen Instrumentalisten aus Baden die Möglichkeit, sich als Solisten in einem der öffentlichen Konzerte des Orchesters zu präsentieren. Die Auswahl der jungen Virtuosen erfolgt im Rahmen eines Vorspiels, das am Freitag, 6., und Samstag, 7. Juli 2018, jeweils ab 14.00 Uhr stattfindet. Die Philharmonie Baden-Baden bittet interessierte junge Künstler, sich spätestens bis zum 17. Juni 2018 unter Nennung des möglichen Solostückes (nur Solowerke mit Orchesterbegleitung) im Orchesterbüro unter Telefon 07221 932791 oder per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! anzumelden. Beim Vorspiel sollte das für die Veranstaltung vorgesehene Konzert vorgetragen werden. Der Ort des Vorspiels und die eventuelle Klavierbegleitung werden im Rahmen des Anmeldeverfahrens geklärt.