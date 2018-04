Konzerte im Rahmen der Europäischen Kulturtage

Freitag, 20. April 2018 17:07 Von Christine Gehringer

(red.) Die Europäischen Kulturtage, die heute beginnen, widmen sich in diesem Jahr dem Thema „Revolution“ und nehmen dabei insbesondere die Jahre 1848, 1918 und 1968 in den Blick. Unter dem Motto „Umbrüche, Aufbrüche – gleiche Rechte für alle“ gibt es neben Ausstellungen, Theateraufführungen und Vorträgen auch einige Konzerte: Am Sonntag, den 22. April ist der Pianist Florian Steininger im Musentempel in Karlsruhe ab 15 Uhr mit einem Konzert unter dem Titel „The People United will never be defeated“ zu hören. Er spielt Frederic Rzewskis Varationen über das chilenische Freiheitslied „El pueblo unido“.

„Ohrwurm Schönberg“ heißt es beim Konzert der Künstlerinnenvereinigung Gedok am Freitag, den 27. April um 19 Uhr in der Badischen Landesbibliothek: Der Zusammenbruch der alten Weltordnung nach dem Ersten Weltkrieg hatte auch in der Musik zu Aufbrüchen geführt. Den Komponistinnen Clara Schumann, Fanny Hensel und Alma Mahler widmet sich am Sonntag, den 29. April das Studio Vocale beim Konzert in der Städischen Galerie um 19 Uhr, und Poetry Slam in Verbindung mit Jazz gibt es am Dienstag, den 1. Mai ab 20 Uhr im Kulturzentrum Tempel. Das Chorkonzert am 3. Mai in der Christuskirche Karlsruhe (19.30 Uhr) steht unter dem Motto „Verleih uns Frieden“; das Vocalensemble und das Bläserensemble der Musikhochschule, dazu weitere Solisten sind hierbei mit Werken von Giovanni Gabrieli, Heinrich Schütz und Johann Rosenmüller zu hören. Thema dieses Konzerts ist der Dreißigjährige Krieg (1618 bis 1648). Ebenfalls am 3. Mai heißt es ab 20.30 Uhr in der Insel „Evas schräge Töne im Paradies“. Dabei geht es um die britische Komponistin Ethel Smyth, die sich unter anderem für das Frauenwahlrecht einsetzte. Das gesamte Festivalprogramm unter www.europaeische-kulturtage.de).