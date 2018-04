Schwarzwald Musikfestival startet am Donnerstag in die Jubiläumssaison

Montag, 30. April 2018 17:04 Von Christine Gehringer

Beethovens „Neunte“ eröffnet das Schwarzwald Musikfestival, das in diesem Jahr sein 20. Jubiläum feiert: Gleich an vier Abenden - vom 3. bis zum 6. Mai – ist das monumentale Werk, ergänzt durch Schuberts „Magnificat“, zu hören: In Oberndorf (ehemalige Augustiner-Klosterkirche), in Freudenstadt (Evangelische Stadtkirche), in Grafenhausen-Rothaus (Brauerei Rothaus) und in Bad Wildbad (Trinkhalle). Es musizieren die Philharmonie Baden-Baden, der Chor der Bayerischen Philharmonie, dazu die Solisten Antonia Bourvé (Sopran), Marion Eckstein (Alt), Andreas Weller (Tenor) und Raimund Nolte (Bariton) unter der Leitung von Mark Mast. Alle Konzerte beginnen um 19.30 Uhr.

Ansonsten erwartet die Besucher bis zum 21. Mai ein Programm aus Klassik, Jazz und Weltmusik an verschiedenen Spielorten im gesamten Schwarzwald – etwa im Ettlinger Schloss, im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim, aber auch in Kirchen, Schwarzwaldhöfen und auf Werksgeländen. Mitwirkende Künstler sind unter anderem der Jazzchor Freibrug, Spark – die klassische Band, ARD-Preisträger.

Weitere Informationen unter www.schwarzwald-musikfestival.de.