Eurofestival Zupfmusik in der kommenden Woche in Bruchsal

Freitag, 04. Mai 2018 12:30 Von Christine Gehringer

Ganz im Zeichen von Mandoline und Gitarre steht die Stadt Bruchsal vom 10. bis zum 13. Mai: Das „eurofestival zupfmusik“ - eine Veranstaltung des Bundes Deutscher Zupfmusiker – ist das weltweit größte Festival seiner Art. Liebhaber und Profis, Jugendliche und Erwachsene musizieren gemeinsam; Orchester und Kammermusikformationen, Interpreten der U- und E-Musik, Instrumentenbauer und Verleger treffen sich an verschiedenen Spielorten der Stadt. Bereits zum dritten Mal - nach 2010 und 2014 - ist das Festival zu Gast in Bruchsal .

Das Programm umfasst 25 Konzerte; die Musiker kommen aus Frankreich, Italien, Österreich, Spanien, Israel, Luxemburg, Russland und den Niederlanden, auch Ensembles aus den USA, Japan, Australien und aus Südkorea sind zu erleben. Eigens für das Festival wurden zehn Auftragskompositionen vergeben, die durch Landes- und Landesjugendzupforchester uraufgeführt werden.

Das Festival wird am 10. Mai um 10 Uhr im Bürgerzentrum in Bruchsal eröffnet, das Konzert zur Eröffnung (mit der Mandolinata Mannheim, dem Duo ReCuerda und der SAP Sinfonietta) beginnt um 10.30 Uhr. Weitere Informationen unter: www.eurofestival-zupfmusik.de.