Vorverkauf für die Karlsruher Meisterkonzerte hat begonnen

Freitag, 04. Mai 2018 14:41 Von Christine Gehringer

Der Vorverkauf für die „Karlsruher Meisterkonzerte“ hat begonnen; am 28. September startet die Konzertreihe in ihre Jubiläumssaion. Seit zehn Jahren gestalten die vier Spitzenorchester des Südwestens – das SWR Symphonieorchester, die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, das Staatsorchester Rheinische Philharmonie und die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz – ein abwechslungsreiches Programm mit jungen Künstlern und Musikern von Weltformat im Konzerthaus Karlsruhe.

„Romantisch“ beginnt die neue Spielzeit: Zu Gast ist der Cellist Istvan Vardai, auf dem Programm steht unter anderem Musik von Schumann und Mendelssohn. Das Klavierduo Rica und Mona Bard, ehemalige Studierende der Mannheimer Musikhochschule, gestaltet den Konzertabend am 18.11. mit Werken von Mozart, Brahms, Saint-Saens, Fauré und Ravel. Bereits am Nachmittag gibt es um 15 Uhr das Kinderkonzert „Nussknacker und Mausekönig“ nach einer Erzählung von E.T.A. Hoffmann. „Best of America“ heißt es dann am 8.12. - hier ist die Klarinettistin Sharon Kam mit Musik von Gershwin, Copland, Bernstein und Duke Ellington zu Gast. Am Tag vor Heiligabend wird unter anderem zur „musikalischen Schlittenfahrt“ geladen. Der Pianist Till Fellner widmet sich am 20.01.19 einer Hommage an Franz Schubert, und eine musikalische Zeitenwanderung mit Musik von Bach, Hindemith, Dowland, Britten und Brahms gibt es am 02.02.; hierbei der Bratschist Antoine Tamesit als Solist auf und leitet außerdem das SWR Symphonieorchester. Komponisten aus dem Norden sind am 24.02. zu hören (Solist ist der Pianist Niklas Sivelöv), und am Ostersonntag beschließt ein Weltstar die Saison: Der Geiger Pinchas Zukerman spielt Mozart.

Weitere Informationen unter www.karlsruhe-klassik.de.