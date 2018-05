Messiaen-Gesamtaufführung: Alle sieben Orgelzyklen in der Christuskirche Karlsruhe

Dienstag, 08. Mai 2018 13:20 Von Christine Gehringer

An Himmelfahrt feiert die Christuskirche Karlsruhe traditionell den Geburtstag ihrer neuen Klais-Orgel. In diesem Jahr sind sämtliche großen Orgelwerke von Olivier Messiaen zu erleben – aufgeteilt in sieben Konzerte, vom 10. Mai bis Sonntag, den 13. Mai. Es musiziert Carsten Wiebusch. (Weitere Informationen und Zeitangaben unter www.christuskirche-karlsruhe.de).

Damit lädt die Christuskirche zu einem einzigartigen Projekt, denn die sieben Orgelzyklen von Messiaen - die einen geschlossenen geistigen und musikalischen Kosmos bilden - sind selten in dieser dichten Abfolge zu hören.

Messiaen schrieb diese Werke zwischen 1933 und 1984; musikalisch sind sie geprägt von den Rhythmen verschiedener Kulturkreise, von den Stimmen der Vögel und von vielfältigen, reizvollen Klangfarben. Stets kommt darin seine tiefe katholische Frömmigkeit zum Ausdruck, die Werke sind meist Meditationen über zentrale Geschehnisse und Elemente des christlichen Glaubens. Die Gesamtaufführung endet mit den 80minütigen „Méditations sur le mystère de la Sainte Trinité“ über das Geheimnis der Heiligen Dreieinigkeit. Gerade in diesem Werk kommt sozusagen Olivier Messiaen in seiner ganzen Fülle zum Ausdruck, hier ist die gesamte Klangwelt des Komponisten zu erfahren.

Carsten Wiebusch indessen bleibt als Organist der Christuskirche auch noch nach seinem Ruf an die Frankfurter Musikhochschule verbunden: etwa im monatlichen Orgelspiel im Gottesdienst oder weiterin als künstlerischer Leiter der Konzertreihe „Faszination Orgel“. Neuer Kantor wird zum 1. September der Heidelberger Kirchenmusiker Peter Gortner, der zurzeit noch ein Aufbaustudium an der University of Birmingham absolviert. Gortner wird als künstlerischer Leiter auch den Mädchenchor Cantus Juvenum, den Kammerchor und den Oratorienchor Karlsruhe übernehmen.