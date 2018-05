Musikhochschule Karlsruhe lädt am Muttertag zum Kindermusikfest

Mittwoch, 09. Mai 2018 10:45 Von Christine Gehringer

Seit fünf Jahren lädt die Musikhochschule Karlsruhe traditionell am Muttertag zum Kindermusikfest für die ganze Familie auf den Campus von Schloss Gottesaue. In den zahlreichen Mitmach-Aktionen und Konzerten präsentieren sich nicht nur die jungen Künstler auf eine besonders kreative Weise – sondern man möchte auch den Hörer-Nachwuchs konkret für die Musik begeistern.

Einen ganzen Tag lag können deshalb die Kinder mit ihren Familien alle Facetten der Musik erleben: Lustiges wie das Clowntheater, Kluges in der KinderUni, dazu Musiktheater und Akrobatik, Samba-Rhythmen und zum Abschluss die große Show „The Voice of CampusOne“ mit KiKA-Moderator Juri Tetzlaff.

Um „Sternstunden“ und um das „Abenteuer Weltraum“ geht es beim diesjährigen Fest, das am 13. Mai um 11 Uhr mit einem Konzert unter dem Motto „Himmelsklänge“ im Wolfgang-Rihm-Forum eröffnet wird. Daneben gibt es unter anderem "galaktischen" Tastenzauber: Geflogen wird beispielsweise als „Apollopiano – mit zwei Flügeln ins All“. In den vielen Workshops wird gesungen, getanzt, gebastelt, komponiert, getrommelt – oder die Kinder dürfen sich als Schauspieler versuchen. Bei einer Campus-Rallye können sie außerdem das Schloss und das Sendestudio erkunden und nebenbei Instrumente kennenlernen. Der Eintritt für das Kindermusikfest „kostet“ einen Legostein. Weitere Informationen unter www.hfm-karlsruhe.de