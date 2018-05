Festliche Serenaden mit dem Quantz-Collegium starten am Freitag

Montag, 14. Mai 2018 16:17 Von Christine Gehringer

Traditionell in den Sommermonaten lädt das Quantz-Collegium - benannt nach dem preußischen Hofmusiker Johann Joachim Quantz - zu festlichen Serenadenkonzerten ins Schloss Favorite bei Rastatt. Gespielt wird in historischen Kostümen im barocken Ambiente des prachtvollen Lustschlosses der Markgräfin Sibylla Augusta. Das Ensemble widmet sich dabei vor allem jenen Komponisten des 17. und 18. Jahrhunderts, die eher weniger bekannt sind. Die Konzertreihe startet am Pfingstwochenende, am Freitag, den 18. Mai, unter dem Motto "Galanterie". Auf dem Programm stehen Werke von Christoph Graupner und Georg Philipp Telemann, aber auch von Carl Hermann Heinrich Benda und Friedrich Ludwig Benda.

Bis Ende September gibt es Konzerte jeweils am vorletzten Wochenende im Monat (außer im August), die weiteren Abende sind mit "La Francoise", "Musik der Klassik" und "Die Vier Jahreszeiten" überschrieben. Die Konzerte beginnen um 20 Uhr (sonntags bereits um 19 Uhr). Weitere Informationen unter www.festliche-serenaden.de