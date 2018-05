Pfingstfestspiele Baden-Baden: Absagen von Bryn Terfel und Janine Jansen

Mittwoch, 16. Mai 2018 15:34 Von Christine Gehringer

Zwei kurzfristige Absagen gibt es bei den bevorstehenden Pfingstfestspielen in Baden-Baden: Bryn Terfel, der am 18. Mai für die Titel-Partie im „Fliegenden Holländer“ (mit Valery Gergiev und den Münchner Philharmonikern) vorgesehen war, musste die Proben wegen einer akuten Kehlkopfentzündung abbrechen. Für ihn singt der Schwede John Lundgren, der unter anderem bei den Bayreuther Festspielen 2016 und 2017 die Rolle des Wotan sang und an gleicher Stelle in diesem Jahr ebenfalls die Partie des „Holländers“ übernimmt.

Auch die Geigerin Janine Jansen hat ihr Konzert am 21. Mai aus Krankheitsgründen abgesagt. An ihrer Stelle spielt der preisgekrönte australisch-taiwanesische Geiger Ray Chen gemeinsam mit dem London Symphony Orchestra unter der Leitung von Michael Tilson Thomas. Das Programm mit Werken von Jean Sibelius – das Violinkonzert die Sinfonien Nr. 6 und Nr. 7 – bleibt unverändert. Deshalb behalten die Eintrittskarten auch hier ihre Gültigkeit.