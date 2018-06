Philharmonie Baden-Baden sucht Aufbauhelfer für Sommerkonzerte

Freitag, 01. Juni 2018 08:36 Von Christine Gehringer

(red.) In den Monaten Juni und Juli gibt es im Rahmen der Konzertreihe „Klingende Gärten" in Baden-Badens Parkanlagen einige Open-Air-Konzerte mit der Philharmonie Baden-Baden. Für den jeweiligen Auf- und Abbau der Veranstaltungen (Bestuhlung, Licht, Sound, Transporte etc.) sucht die Philharmonie noch Aufbauhelfer (Mindestalter: 17 Jahre). Interessenten werden gebeten, sich bis zum 4. Juni bei der Philharmonie Baden-Baden zu melden unter 07221/932791