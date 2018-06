Ettlingen lädt im August zum Internationalen Klavierwettbewerb/ Quartiere für Teilnehmer gesucht

Freitag, 01. Juni 2018 08:44 Von Christine Gehringer

(red.) Manche große Karriere begann beim Internationalen Klavierwettbewerb in Ettlingen: Zu den Gewinnern gehörten unter anderem Lang Lang, Lise de La Salle oder Boris Giltburg. Vom 4. bis 12. August wird Ettlingen einmal mehr zum „Epizentrum der Klavierwelt“, zumindest für den Nachwuchs.

Mit insgesamt 340 Anmeldungen aus 50 Nationen wurde in diesem Jahr die zweithöchste Bewerberzahl seit Beginn des Wettbewerbs erreicht, teilte die Stadt Ettlingen mit. Nach einer Vorauswahl stellen sich schließlich 99 Bewerberinnen und Bewerber vor.

Die Wertungsspiele - vom 4. bis 11. August im Asamsaal des Ettlinger Schlosses – sind öffentlich, der Eintritt ist frei. Beim festlichen Abschlusskonzert (am Sonntag, 12. August, 11.30 Uhr in der Stadthalle Ettlingen) werden die Preisträger bekannt gegeben.

Der Wettbewerb, der seit 1988 im zweijährigen Turnus stattfindet, ist die weltweit größte Veranstaltung dieser Art und bietet Nachwuchspianistinnen und -pianisten eine Chance, gefördert zu werden und dabei Podiumserfahrung zu sammeln. Finanziell getragen wird er von der Sparkasse Karlsruhe Ettlingen; sie unterstützt die Veranstaltung mit einem Betrag von 100.000 Euro.

Der Internationale Klavierwettbewerb Ettlingen zeichnet sich aber auch durch ein besonderes Engagement der Bürgerinnen und Bürger aus: Denn immer wieder finden sich Familien, die den jungen Künstlern ihre Häuser öffnen und ihnen - neben Begleitpersonen für die Dauer der Wertungsspiele - kostenfrei eine Unterkunft bieten. Derzeit werden noch Privatquartiere gesucht. Interessenten werden gebeten, sich unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu melden.