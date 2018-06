Carl Flesch Akademie Baden-Baden sucht Gasteltern

Freitag, 22. Juni 2018 19:09 Von Christine Gehringer

(red.) Die internationalen Meisterkurse für Streicher ziehen Jahr für Jahr viele junge Virtuosen ins Kurhaus nach Baden-Baden: Auch in diesem Jahr – vom 12. bis 25. Juli - erwartet die Carl Felsch Akademie rund 70 Teilnehmer aus der ganzen Welt. In diesem Rahmen erhalten die Meisterschüler an den Instrumenten Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass intensiven Unterricht. Außerdem haben sie die Möglichkeit, sich in einem der Kammerkonzerte oder gemeinsam mit der Philharmonie Baden-Baden als Solisten zu präsentieren.

Viele Studenten sind auf eine kostenfreie oder kostengünstige Unterkunft angewiesen. Deshalb sucht die Akademie Gasteltern, die bereit sind, einen Meisterschüler bei sich aufzunehmen. Interessenten werden gebeten, sich beim Orchesterbüro der Philharmonie, (Telefon: 07221 932791) oder per e-Mail (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) zu melden. Die Gasteltern erhalten freien Eintritt zu den Konzerten.