Carl Flesch Akademie Baden-Baden lädt zu zahlreichen Konzerten

Freitag, 06. Juli 2018 12:10 Von Christine Gehringer

(red.) Die Villa des Geigers und Pädagogen Carl Flesch war einst der sommerliche Treffpunkt junger internationaler Künstler, darunter Max Rostal oder Ivri Gitlis. Daraus entstand in den Sechziger Jahren die „Carl Flesch Akademie“ Baden-Baden mit ihren Meisterkursen für Streicher.

Am 12. Juli beginnt die diesjährige Akademie mit ihren zahlreichen Konzerten im Kurhaus. Die rund 50 Teilnehmer erhalten Unterricht durch die Professoren und Dozenten Saschko Gawriloff (Violine), Hartmut Rohde (Viola), Wolfgang Boettcher (Violoncello) und Janne Saksala (Kontrabass). Unter der künstlerischen Leitung von Pavel Baleff, dem Chefdirigenten der Philharmonie Baden-Baden, präsentieren sich die jungen Musiker außerdem in verschiedenen Kammerkonzerten oder als Solisten in einem der beiden Orchesterkonzerte. Am Ende der Meisterkurse werden Preise und Stipendien vergeben.

Den Auftakt der Konzertreihe macht das Preisträgerkonzert am Freitag, 13. Juli, ab 20 Uhr im Weinbrennersaal des Kurhauses. Die Preisträgerin von 2017, Ioana Cristina Goicea, spielt gemeinsam mit der Philharmonie Baden-Baden das Violinkonzert D-Dur von Johannes Brahms.

In den Kammerkonzerten „Junge Meister musizieren“ präsentieren sich die Teilnehmer an sechs Terminen im Runden Saal des Kurhauses. Die Konzerte finden täglich statt: von Montag, 16.7., bis Freitag, 20.7., sowie am Sonntag, den 22.7., jeweils ab 20 Uhr. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Spenden kommen der Akademie zugute. Das Abschlusskonzert Kammermusik findet am Dienstag, 24. Juli, ebenfalls ab 20 Uhr im Runden Saal statt.

Am Samstag, den 21. Juli stellen sich besonders herausragende Teilnehmer in einem Orchesterkonzert unter der Leitung von Werner Stiefel vor, und mit dem Abschlusskonzert am Mittwoch, den 25. Juli endet die Akademie. Alle Orchesterkonzerte beginnen jeweils um 20 Uhr im Weinbrennersaal.

Karten für die Orchesterkonzerte sowie das Abschlusskonzert Kammermusik sind erhältlich beim Ticketcenter Trinkhalle, Telefon 07221 932700 oder per e-Mail. Alle Infos zur Akademie und den Konzertprogrammen unter www.philharmonie.baden-baden.de