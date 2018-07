Karlsruher Orgelsommer startet am kommenden Sonntag

Mittwoch, 18. Juli 2018 12:56 Von Christine Gehringer

Am Sonntag, den 22. Juli beginnt der Internationale Orgelsommer in Karlsruhe: Bis zum 19. August gastieren an fünf aufeinander folgenden Sonntagen internationale Künstler in der Evangelischen Stadtkirche. Sie finden hier eine besonders komfortable Situation vor, denn mit der großen Steinmeyer-Orgel und der Rémy-Mahler-Chororgel verfügen die Instrumente insgesamt über eine reiche Palette an Klangfarben; hier lassen sich alle Stilepochen abbilden. Das Besondere an den Konzerten des Orgelsommers ist, dass die Künstler immer auch unbekannte Werke aus ihrer Heimat im Gepäck haben.

Das Eröffnungskonzert gestaltet die dänische Organistin Inge Beck mit Werken von Johann Sebastian Bach (Fantasia und Fuge in c-moll/BWV 537, Canzona d-moll/BWV 588), Domenico Zipoli (Canzona), Josef Gabriel Rheinberger (Trio g-moll), Niels W. Gade (3 "Tone-pieces" /opus 22) und Hans Matthison-Hansen (Fantasia on the Danish tune: "Regina Dagmar").

Die folgenden Konzerte bestreiten Bogdan Narloch (Koszalin/Polen), Samuel Kummer (Dresden), KMD Christian-Markus Raiser (Kantor der Evangelischen Stadtkirche) und Linda Sitkova (Prag).

Alle Konzerte beginnen um 20.30 Uhr; bereits um 19.30 Uhr gibt es die Gelegenheit, die Künstler und ihre Werke beim Künstlergespräch „Auf dem blauen Sofa“ näher kennen zu lernen. Weitere Informationen unter www.musikanderstadtkirche.de