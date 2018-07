Absage von Anna Netrebko in Baden-Baden

Mittwoch, 18. Juli 2018 19:30 Von Christine Gehringer

(red.) Aufgrund einer Virusinfektion müssen Anna Netrebko und Ihr Ehemann Yusif Eyvazov ihren Auftritt im Festspielhaus Baden-Baden im Rahmen der Opernaufführung „Adriana Lecouvreur“ am 20. und 23. Juli 2018 absagen. Dies teilte Festspielhaus-Intendant Andreas Mölich-Zebhauser heute mit. Stattdessen springen die Sopranistin Tatiana Serjan und der Tenor Mirgran Agadzhanyan kurzfristig für die beiden erkrankten Künstler ein. Tatiana Serjan arbeitete unter anderem mit Riccardo Muti an der Mailänder Scala sowie bei den Salzburger Festspielen und in New York. Unter der Leitung von Valery Gergiev sang sie in wichtigen Hauptrollen ihres Repertoires und ist mittlerweile auch beim Publikum in Berlin, Wien und Zürich ein umjubelter Gast. In Baden-Baden wird sie in der Titelpartie der Oper „Adriana Lecouvreur“ debütieren. Der aus Rostow am Don stammende Tenor Migran Agadzhanyan war unter anderem in Titelpartien von Verdi- und Puccini-Opern in Lyon und am Royal Opera House Covent Garden in London zu hören. Er übernimmt in Baden-Baden die Partie des Maurizio.