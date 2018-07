Staatstheater Karlsruhe: Händelfestspiele und neue Konzertsaison

Donnerstag, 19. Juli 2018 13:31 Von Christine Gehringer

In den vergangenen Tagen stellte das Staatstheater Karlsruhe den Spielplan für die neue Konzertsaison und das Programm der Händelfestspiele vor. Die künstlerische Leitung der Festspiele liegt nach wie vor in den Händen von Michael Fichtenholz, der nach Zürich wechselt.

„Rivalität“ lautet das Motto der Händelfestspiele vom 15. Februar bis 2. März 2019; im Mittelpunkt steht die Oper „Serse“: Hierbei sind mit Franco Fagioli und Max Emanuel Cencic zwei der renommiertesten Counter-Tenöre in Karlsruhe zu erleben. Regie führt ebenfalls Max Emanuel Cencic; die Oper wird ins Showbusiness nach Las Vegas verlegt. Auch das kammermusikalische Format „Abendsterne“ ist erneut mit mehreren Konzerten vertreten; Ann Hallenberg und Vivica Genaux widmen sich beispielsweise dem Barock und dem Belcanto: Der Belcanto-Gesang, den man hauptsächlich aus dem frühen 19. Jahrhundert kennt, hat seinen Ursprung bedeutend früher.

„Positive Signale“, wenn auch noch keine Entwarnung, gebe es hinsichtlich des Fortbestands der Händel-Akademie, erklärte Peter Overbeck, der Vorsitzende der Karlsruher Händel-Gesellschaft. Der Kulturausschuss habe eine Empfehlung zur zweijährigen Förderung ausgesprochen; im Herbst muss allerdings der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe noch zustimmen. Unter diesen Umständen soll die Akademie erneut mit einem reduzierten Kurs-Angebot stattfinden.

Die Konzertsaison 2017/18 war eigentlich als letzte für Justin Brown vorgesehen, und dementsprechend war der Spielplan auf die persönlichen Wünsche und den Abschied des GMD zugeschnitten. Nachdem Justin Brown mangels Nachfolger aber seinen Vertrag verlängert hatte, stellte man (unter Zeitdruck) einen Spielplan hauptsächlich nach den Wünschen des Orchesters zusammen. Den Anfang macht am 23. und 24. September, begleitend zum Wagnerstimmen-Wettbewerb, ein Programm unter anderem mit den Wesendonck-Liedern. Das zweite Konzert am 21. und 22. Oktober - mit Musik der isländischen Komponistin Anna Thorvaldsdottir – bedeutet erstmals eine Zusammenarbeit mit dem Festival „ZeitGenuss“. Zudem sind namhafte Solisten in Karlsruhe zu erwarten: der Cellist Maximilian Hornung mit Dvoraks h-moll-Konzert am 3. und 4. März 2019, die Geigerin Alina Pogostkina mit dem Violinkonzert von Alban Berg am 12. und 13. Mai oder das Raschèr Saxophone Quartet am 31. März und 1. April. Daneben gibt es neun Kammerkonzerte sowie zahlreiche Konzerte im Jugend-, Kinder- und im Kleinkinder-Bereich. Vorgesehen sind auch Moderationskonzerte, die gemeinsam mit Schülern der weiterführenden Schulen erarbeitet werden. Interessierte Schulen können sich ab sofort bewerben.