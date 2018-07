Probanden für Studie gesucht

Montag, 30. Juli 2018 10:51 Von Christine Gehringer

(red.) Für ihre Dissertation im Fach Musikwissenschaft/Musikinformatik sucht Daniela Willimek, Dozentin an der Hochschule für Musik Karlsruhe, Probanden im Rahmen einer Online-Studie. Hintergrund ist die so genannte „Strebetendenz-Theorie“ des Musiktheoretikers Bernd Willimek: Dabei geht es um die emotionale Wahrnehmung bestimmter Harmonien. Für die Teilnahme ist keinerlei musikalische Vorbildung erforderlich. Die Probanden hören dabei lediglich einige Klänge und bewerten diese nach eigenem Empfinden. Richtig oder falsch gibt es dabei nicht. Die Befragung dauert etwa 20 – 25 Minuten. Alle Teilnehmer haben außerdem die Möglichkeit, kostenlos bei einem Gewinnspiel mitzumachen. Verlost werden drei Amazon-Gutscheine im Wert von jeweils 15 Euro. Die Befragung ist zunächst bis zum 18. Oktober 2018 online geschaltet und verläuft anonym - auch für diejenigen, die am Gewinnspiel teilnehmen. Die Studie findet man unter folgendem Link: https://www.soscisurvey.de/musikundemotionen/.

Die Strebetendenz-Theorie wurde erstmals 1998 im Tonkünstler-Forum des Tonkünstlerverbandes Baden-Württemberg publiziert findet und bis heute zunehmende Resonanz in der musikpsychologischen Forschung. So widmet das aktuell im Verlag „Cambridge Scholars Publishing“ erschienene Buch „Music on Stage Vol. III“ (ISBN: 978-1-5275-1161-3) der Strebetendenz-Theorie“ ein 22-seitiges Kapitel mit dem Titel „Sound and Emotions: The Theory of Musical Equilibration“.