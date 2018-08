Junge Pianisten zu Gast in Ettlingen: Morgen startet der internationale Klavierwettbewerb

Freitag, 03. August 2018 10:05 Von Christine Gehringer

(red.) Der Internationale Wettbewerb für junge Pianisten in Ettlingen ist oft der Startpunkt einer großen Karriere: Wer hier reüssiert, der findet sich höchstwahrscheinlich später auch unter den Preisträgern anderer namhafter Wettbewerbe, wie etwa dem Busoni-Wettbewerb.

In Ettlingen gewannen Lang Lang, Lise de La Salle oder Boris Giltburg, und auch für den jetzigen Wettbewerb kündigte der künstlerische Leiter Robert Benz gestern im Rahmen einer Pressekonferenz ein hohes Niveau an: „Es ist unglaublich, wie gut auf der ganzen Welt Klavier gespielt wird.“ Knapp 350 Kanditaten aus 49 Ländern vermeldet der organisatorische Leiter Frank Reich; nach einer Vorauswahl wurden 99 zum Wettbewerb zugelassen. Die Bewerbungs-Aufnahmen werden übrigens blind gehört, eine Quote nach Ländern gibt es nicht. Ab morgen sind die jungen Pianisten dann bei den Wertungsspielen im Asamsaal des Schlosses ab 9.30 Uhr live zu erleben - und zwar auf einem neuen Steinway-Flügel, den die Stadt Ettlingen angeschafft hat. Der Eintritt ist frei.

„Der Wettbewerb ist nicht nur ein Aushängeschild, sondern die jungen Leute aus den verschiedenen Ländern bereichern auch das Stadtleben,“ freut sich Oberbürgermeister Johannes Arnold. Ebenso sei der Wettbewerb ein wichtiger Faktor für die Musikschule, die den Künstlern die Überäume zur Verfügung stellt: „Das ist ein Anreiz für unsere Schüler, sich die Besten zum Vorbild zu nehmen“.

Fast hundert ehrenamtliche Helfer sind während dieser Zeit im Einsatz, darunter ganze Familien; die Musiker sind während ihres Aufenthaltes zum großen Teil in Gastfamilien untergebracht.

Auf die Preisträger warten zehn Hauptpreise im Gesamtwert von über 15000 Euro, dazu zahlreiche Sonderpreise. Gespielt wird in zwei Alterskategorien. Die ersten Preisträger sind außerdem zu Konzerten in Ettlingen oder Trier eingeladen.

Die Sparkasse Karlsruhe Ettlingen - Partner von Beginn an - sponsert den Wettbwerb mit 100 000 Euro. Auch für das Jahr 2020 sagte der Vorstandsvorsitzende Michael Huber die Unterstützung zu.

Für das Preisträgerkonzert am 12. August um 11.30 Uhr in der Stadthalle Ettlingen gibt es noch wenige Restkarten. Da während der Wertungsspiele im Ettlinger Schloss eine Cafeteria eingerichtet wird, bitten die Organisatoren außerdem um Kuchenspenden (e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ). Weitere Informationen (inklusive Tagespläne und Uhrzeiten) unter www.pianocompetition.org.