Ettlinger und Bruchsaler Schlosskonzerte starten demnächst

Samstag, 08. September 2018 16:02 Von Christine Gehringer

In den kommenden Wochen starten die Ettlinger und die Bruchsaler Schlosskonzerte in ihre neue Saison. Eröffnet wird die SWR-Konzertreihe im Ettlinger Asamsaal am 30. September von der Geigerin Antje Weithaas (Violine) und dem Pianisten Boris Kusnezow. Das Duo spielt Werke von Witold Lutowlawski, Mozart und César Frank. Am 28. Oktober ist das Trio Isimsiz mit Musik für Klaviertrio von Beethoven, Brahms und Natalie Klouda zu Gast.

Mit einer "Alchemie der Klänge" beginnt dann das neue Jahr: Am 6. Januar musizieren die Sopranistin Dorothee Mields und der Tenor Jan Kobow gemeinsam mit Niklas Trüstedt, Matthias Müller (Gambe) und Andreas Arend (Laute, Konzept) aus dem Heidelberger Lautenbuch. Sprecher ist Rudolf Guckelsberger. Außerdem sind das Trio Vivente (17. Februar) und das französische Ensemble "Nevermind" (14. April) in Ettlingen zu Gast.

(Weitere Informationen über die Website von SWR/SWR2 unter der Rubrik "Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen").

Die Bruchsaler Schlosskonzerte beginnen am 5. Oktober mit einer Rarität: Schuberts Forellenquintett wird im Spiegel zeitgenössischer Musik beleuchtet. (Achtung: Nach Angaben des Veranstalters ist dieses Konzert bereits ausverkauft). Am 9. November gastiert das Bartholdy Quintett in der eher seltenen Besetzung des Streichquintetts; auf dem Programm stehen Werke von Mozart, Zemlinsky und Mendelssohn. Das Jahr endet schließlich mit Blockflöte und Harfe: In der Adventszeit, am 7. Dezember, spielen Stefan Temmingh und Margret Köll Werke von Monteverdi bis Mendelssohn. Im neuen Jahr sind das Busch Trio London (18. Januar), der Pianist William Youn (15. Februar), das Duo Elin Kolev (Violine) und Triantafyllos Liotis (Klavier) und das Schumann Quartett (5. April) zu hören.

Die Saison endet mit einem Konzert des Signum Saxophone Quartett mit dem Akkordeonisten Simone Zanchini (10. Mai). Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr (Einführung: 19.30 Uhr). (Weitere Informationen unter bruchsaler-schlosskonzerte.de)