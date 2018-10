"Streifzüge durch die Musik" im Kaffeehaus Schmidt

Mittwoch, 19. September 2018 12:32 Von Christine Gehringer

Ab Samstag, den 22. September lädt das Karlsruher Kaffeehaus Schmidt (Kaiserallee 69) erneut zu den "Streifzügen durch die Musik" mit den beiden Musikwissenschaftlern Hartmut Becker und Joachim Draheim. Die Vorträge in der Reihe "Kultur im Café" stehen einmal pro Monat jeweils samstags auf dem Programm und beginnen um 10.30 Uhr.

Der erste Vortrag widmet sich dem Komponisten Camille Saint-Saens, einem universalen Musiker zwischen Romantik und Moderne, der aber meist nur auf seinen berühmten "Carneval der Tiere" reduziert wird. Am 13. Oktober heißt es dann "Faust und Hélène" - Lili Boulanger: Zum 125. Geburtstag und 100. Todestag einer ganz großen Komponistin" Ebenfalls um einen Jubilaren geht es am 17. November: Unter dem Motto "Clair de lune" erinnern Draheim und Becker an den Impressionisten Claude Débussy zu dessen 100. Todestag. Im Advent, am 15. Dezember, gibt es schließlich ein Weihnachtsprogramm mit Musik und Texten. (Weitere Informationen unter kaffeehaus-schmidt.de)