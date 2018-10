Weingartner Musiktage junger Künstler starten im Oktober

Mittwoch, 19. September 2018 14:59 Von Christine Gehringer

Vom 6. bis 21. Oktober wird der kleine malerische Ort Weingarten wieder traditionell zum Schauplatz spannender Konzerte mit jungen Künstlern, die entweder am Beginn einer internationalen Karriere stehen oder sich auf den renommierten Konzertpodien bereits einen Namen gemacht haben.

Der belgische Trompeter Jeroen Berwaerts und das Blechbläser-Ensemble Salaputia eröffnen das Festival am 6. Oktober um 20 Uhr im Gewächshaus Stärk, und dabei verbinden sie frühbarocke Canzoni von Giovanni Gabrielli mit modernen Spirituals. "Blechern" geht es auch am Tag danach, am 7. Oktober, weiter: Zu einer feucht-fröhlichen Wirtshaus-Runde laden bereits um 10.30 Uhr die Musiker des Ensembles "Da Blechhauf'n".

Ein Duo der Extreme - nämlich Tuba und Harfe - ist am 14. Oktober um 19 Uhr im Goldenen Löwen zu hören: Andreas Martin Hofmeir und Andreas Mildner musizieren Lieder und Arien, allerdings unter dem Motto "Besser ohne Worte".

Zu einem Festival junger Künstler gehören traditionell auch die Preisträger der entsprechenden Nachwuchswettbewerbe: Als "Young Elites" präsentieren sich am 12. Oktober um 19 Uhr (Rathaus, Turmzimmer) die Preisträger des Bundes-Wettbewerbs "Jugend musiziert" und des Deutschen Musikwettbewerbs. Der Geiger Elin Kolev, seit 2017 "SWR2 New Talent", ist am 13. Oktober gemeinsam mit dem griechischen Pianisten Fil Liotis im Goldenen Löwen (20 Uhr) zu hören.

Das traditionelle Kinderkonzert bietet diesmal den Klassiker "Peter und der Wolf"; Sprecher ist der KiKA-Moderator Juri Tetzlaff, der die Texte komplett überarbeitet hat. Dazu spielen die Bläsersolisten PROFIVE.

Zum Abschluss der Weingartner Musiktage gastiert am 21. Oktober um 19 Uhr der britische Posaunist Michael Buchanan - Gewinner des ersten Preises beim ARD-Wettbewerb 2015 - in der evangelischen Kirche. Es spielt außerdem das Südwestdeutsche Kammerorchester. (Informationen zu allen weiteren Konzerten sowie zum Kartenverkauf unter weingartner-musiktage.de).