Internationaler Wettbewerb für Wagnerstimmen startet heute

Donnerstag, 27. September 2018 10:59 Von Christine Gehringer

Ein Tipp für Kurzentschlossene: Heute, um 17 Uhr, startet am Staatstheater Karlsruhe der Internationale Gesangswettbewerb für Wagnerstimmen mit dem Semifinale. Junge Sängerinnen und Sänger aus aller Welt präsentieren sich hier; es sind Künstler, die erwarten lassen, dass sie künftig in das Wagner-Fach hineinwachsen. Preisträger vergangener Wettbewerbe waren beispielsweise Künstler wie Violeta Urmana, Detlef Roth oder Michaela Kaune. Der Wettbewerb wird seit 1994 alle drei Jahre vom Richard-Wagner-Verband International ausgetragen - in Verbindung mit dem jeweils ortsansässigen Verband.

Der Karlsruher Richard-Wagner-Verband richtet den Wettbewerb seit 2009 bereits zum vierten Mal in Folge aus. Beim Finalkonzert am Sonntag, den 29. September musizieren sechs Finalistinnen und Finalisten gemeinsam mit der Badischen Staatskapelle unter GMD Justin Brown; auch ein Publikumspreis wird dabei vergeben. Für die Fachjury votieren unter anderem Intendanten und künstlerische Leiter internationaler Opernhäuser, den Jury-Vorsitz hat die langjährige Leiterin der Bayruether Festspiele, Eva Wagner-Pasquier. Beginn des Finalkonzerts ist 18 Uhr.