Öffentlicher Bücherschrank für Schloss Gottesaue/ CampusOne

Donnerstag, 27. September 2018 12:19 Von Christine Gehringer

Eine Musikhochschule ist bekanntlich nicht nur eine Ausbildungsstätte, sondern auch ein Ort der Begegnung und des Austauschs - was also liegt da näher, als sich zusätzlich in Form von Büchern auszutauschen. Seit heute steht auf dem Hochschulgelände "CampusOne" ein öffentlicher Bücherschrank; wer also aus seiner Privatbibliothek einiges entbehren kann oder im Gegenzug gerne stöbert, der ist hierzu künftig eingeladen. Ermöglicht hat dies die Bürgerstiftung Karlsruhe.

Gut bestückt ist der Schrank bereits - mit CDs und Literatur zu sämtlichen Themen aus Kultur, Bildung und Unterhaltung, sogar ein Fachbuch über Schildkröten findet sich darunter.

Auf die Veranstaltungen der Musikhochschule weist außerdem seit neuestem eine sehenswerte Litfaßsäule vor dem Gelände hin: Diese ist geschmückt mit einer Jugendstilhaube aus dem Jahr 1905; sie stammt aus dem Gebäude des SWR in Karlsruhe. Die Anregung hierzu geht auf die SWR2-Redakteurin Kerstin Unseld zurück; der Sockel der Litaßsäule wurde von Vermögen und Bau Baden-Württemberg aufgestellt und stilistisch passend präpariert.