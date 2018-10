Toccarion Baden-Baden lädt zum Tanz-Workshop mit dem Hamburg Ballett

Freitag, 05. Oktober 2018 13:21 Von Christine Gehringer

(red.) Unter dem Motto "Tanzen ist Spitze" zeigen Künstler des Hamburg Ballett in einem Workshop, was Tänzer alles können: Am Dienstag, den 9. Oktober (13.30 bis 15 Uhr) sind Schülerinnen und Schüler zwischen sieben und elf Jahren eingeladen, die selbst gerne tanzen und den Profis einmal bei der Arbeit zusehen möchten. In diesem Workshop geben die Tänzer einige Kostproben ihres Könnens und erzählen, wie man Tanzprofi wird. Dabei dürfen die jungen Gäste auch selbst auf die Tanzfläche; Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Workshop kostet 10 Euro; Information und Anmeldung unter 07221/ 3013101.