Saisonfinale mit Domingo und Netrebko

Sonntag, 28. Oktober 2018 11:36 Von Christine Gehringer

(red.) Mit Pacido Domingo, Anna Netrebko und Valery Gergiev klingt die Saison im Festspielhaus Baden-Baden - der letzten für Intendant Andreas Mölich-Zebhauser - aus: Vom 6. bis zum 14. Juli gehen an der Oos die Sommerfestspiele über die Bühne; im Mittelpunkt steht eine Aufführung der Verdi-Oper "Simone Boccanegra". Placido Domingo singt die Titelrolle, Valery Gergiev leitet die Aufführung des St. Petersburger Mariinsky Theaters. Die Opernproduktion ist zudem eine Kooperation zwischen St. Petersburg und dem "Teatro La Fenice" in Venedig.

Damit unterstreicht Andreas Mölich-Zebhauser zugleich auch die Freundschaft zum Opernhaus in St. Petersburg und zu Gergiev: Diese Freundschaft hat die Geschichte des Festspielhauses maßgeblich mitgeprägt.

Bei den Konzertabenden am 6. und am 7. Juli stehen Werke von Wagner und Tschaikowsky auf dem Programm, außerdem wird der Sieger des Tschaikowsky-Klavierwettbewerbs in Baden-Baden vorgestellt.

Zu Gast bei den Sommerfestspielen ist außerdem der Geiger Daniel Hope, und Star-Sopranistin Anna Netrebko gibt zum Abschluss einen Liederabend mit Werken aus ihrer russischen Heimat.

Der Vorverkauf beginnt am morgigen Montag, den 29.10., um 09.30 Uhr (Informationen und Reservierungen unter 07221/ 3013101).