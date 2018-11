Pamina Magazin

Wettbewerb des Kulturfonds Baden: Preisträgerkonzert am 15. November

Donnerstag, 01. November 2018 13:04 Von Christine Gehringer

(red.) Die Preise des Kulturfonds Baden sind vergeben - ausgeschrieben war der Wettbewerb um den "Rainer-Koch-Gedächtnis-Preis" zur Interpretation der Musik von Wolfgang Rihm.

Ein dritter Preis (800 Euro) geht an Nayang Kang, Violine, und Hyunhee Hwang, Klavier, für die Interpretation von "Hekton". Zweite Preise (1200 Euro) gab es für zwei Liedduos: Konstantin Ingenpaß, Bariton, und Hyun-hwa Park für die "Neuen Alexanderlieder"; Shichao Cheng, Tenor, und Audrey Tan Yang Bing, Klavier, für die "Goethe-Lieder". Den ersten Preis (1800 Euro) erhält Yoereae Kim für "Über die Linie VII" für Violine solo.

Der Wettbewerb wurde gemeinsam mit dem Komponisten ausgeschrieben; zur Jury gehörten unter anderem die Karlsruher Klavierprofessorin Sontraud Speidel und der Musikwissenschaftler Thomas Seedorf.

Die Preisträger stellen sich in einem Konzert am 15. November ab 19.30 Uhr an der Musikhochschule Karlsruhe (Velte-Saal) vor.