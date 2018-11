Karlsruher Rathaus-Konzerte starten am Montag

Donnerstag, 01. November 2018 13:16 Von Christine Gehringer

(red.) Lieder, Balladen und Evergreens im Echo der Zeit eröffnen die spätherbstliche Reihe "Musik im Rathaus": Am Montag, den 5. November sind die beiden Blockflötisten Andrea Ritter und Daniel Koschitzki - vor allem bekannt als Musiker der klassischen Band "Spark" - im Rathaus Karlsruhe zu Gast. Sie musizieren gemeinsam mit der Jazzsängerin Sandie Wollasch; "Echoing Voices" heißt das Programm, bei dem Streifzüge durch Barock, Romantik, Avantgarde, Chanson und Pop zu erwarten sind.

Kostenlose Einlasskarten werden bereits am morgigen Freitag, den 2. November (ab 09.00 Uhr) sowie am 5. November ab 08.00 Uhr im Foyer des Rathauses ausgegeben.

"Marimba & Marsanne" heißt es dann am 14. November, und um "Bilder einer Ausstellung" - mit dem Akkordeonduo "Ad libitum" aus Krasnodar - geht es im Konzert am 28. November. Dem Begriff der Heimat widmet sich am 5. Dezember die kolumbianische Sopranistin Johanna Vargas; das Bläserquintett des Badischen Konservatoriums spielt am 12. Dezember Tänze unter dem Motto "El Porsche negro". Zum Abschluss am 19. Dezember ist die Jugendkantorei Durlach mit traditionellen und modernen Weihnachtsliedern zu Gast.