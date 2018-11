Regisseur Tobias Kratzer erhält Theaterpreis für Karlsruher Götterdämmerung

Sonntag, 04. November 2018 20:31 Von Christine Gehringer

(red.) Der Regisseur Tobias Kratzer wurde am Abend des 3. November in Regensburg mit dem Theaterpreis "Der Faust" ausgezeichnet. Er erhielt den Preis für seine Inszenierung von Richard Wagners "Götterdämmerung" am Staatstheater Karlsruhe. Die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Regie Musiktheater" begründete die Jury wie folgt: "Kratzers 'Götterdämmerung' am Badischen Staatstheater zeigt eine seltene Stimmigkeit und Genauigkeit. Trotz der Schwere Wagners gelingt ihm eine Leichtigkeit der Inszenierung, die die Musik scheinbar tanzen lässt. Seine Regie sprüht vor Ideen, die aber niemals Selbstzweck sind, sondern von spielerischer Leichtigkeit und gleichwohl Ernsthaftigkeit."

Die Oper hatte im Juli 2017 Premiere in Karlsruhe. Nächster Aufführungstermin ist der 2. Dezember (18 Uhr).