Noch freie Plätze für Cajón-Workshop im Toccarion Baden-Baden

Donnerstag, 08. November 2018 17:02 Von Christine Gehringer

(red.) Die Cajón ist eine südamerikanische Kistentrommel aus Holz, die auch in der Rockmusik, im Pop und Folk immer beliebter wird. Sie steht im Mittelpunkt eines Workshops am Sonntag, den 11.11. (14 Uhr bis 15.30 Uhr) im Toccarion im Festspielhaus Baden-Baden. Der Workshop richtet sich an Kinder zwischen 6 und 10 Jahren. Begonnen wird mit einfachen Rhythmen, anschließend wird in der Gruppe getrommelt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Karten kosten 10 Euro und können unter 07221 3013101 oder www.toccarion.de erworben werden.