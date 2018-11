Christuskirche Karlsruhe: Antrittskonzert von Peter Gortner mit englischer Chormusik

Freitag, 09. November 2018 14:35 Von Christine Gehringer

(red.) Am Sonntag, den 11. November um 18 Uhr lädt die Christuskirche Karlsruhe zum Antrittskonzert des neuen Kantors Peter Gortner. Im Mittelpunkt steht dabei die Deutsche Erstaufführung des Oratoriums "There was a child" von Jonathan Dove. Der Brite hat einen festen Platz im Repertoire der "Choral Societies" und "Cathedral Choirs"; Peter Gortner wiederum hat unter anderem in Großbritannien studiert.

Das Oratorium für großes Orchester, Chor, Kinderchor und Solisten beschreibt den plötzlichen Verlust eines jungen Menschen aus der Perspektive der Mutter. Es ist jedoch kein Requiem, sondern vielmehr ein dankbarer Rückblick auf die gemeinsam verbrachten Lebensjahre. Beim Konzert wird auch die Mutter des Verstorbenen erwartet.

Eröffnet wird das Konzert mit der Sinfonischen Dichtung "From Death to Life" von Hubert Parry. Dieses Werk ist inmitten des Ersten Weltkriegs entstanden und beschreibt die Situation eines Soldaten. Damit schlägt das Konzert zugleich auch den Bogen zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren.

Die Uraufführung von "Psalm 90" des zeitgenössischen Kirchenmusikers Gunther Martin Göttsche befasst sich mit der Vergänglichkeit des menschlichen Lebens und der Erwartung des Jenseits. Das Stück ist dem Mädchenchor von Cantus Juvenum gewidmet. Außerdem ist der erste Satz aus "Warum ist das Licht gegeben" von Johannes Brahms zu hören.

Es musizieren der Oratorienchor und der Kammerchor der Christuskirche, die Kammerphilharmonie Karlsruhe, der Mädchenchor von Cantus Juvenum, dazu die Solisten Sarah Wegener (Sopran) und Daniel Schreiber (Tenor). Weitere Informationen unter christuskirche-musik.de.