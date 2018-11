Festival "Zeitlose Musik" startet morgen

Samstag, 10. November 2018 12:06 Von Christine Gehringer

(red.) Am morgigen Sonntag, den 11. November startet das Karlsruher Festival "Zeitlose Musik", das in diesem Jahr mit "Stylus Fantasticus" überschrieben ist und sich der Musik aus sechs Jahrhunderten widmet. Das erste der drei Konzerte (19 Uhr, Hermann-Jung-Haus, Graf-Rhena-Straße 20a) ist dem Dichter und Komponisten E.T.A. Hoffmann gewidmet. Sein (literarisches) Werk hat auch die Musikwelt des 19. und 20. Jahrhunderts beeinflusst, beispielsweise Robert Schumann und György Kurtag.

Das zweite Konzert am 18. November (18 Uhr, Stephanienbad) betrachtet den französischen Barockmeister Francois Couperin, der vor 350 Jahren geboren wurde. Sein Stil diente zahlreichen Komponisten als Inspirationsquelle.

Unter dem Motto "Afrikanisches Barock" steht das Abschlusskonzert am 25. November (18 Uhr, Stephanienbad). Hier verbindet sich das barocke Klangideal des Cembalo mit der Vielfalt des Schlagwerks; unter anderem sind Werke von Felix Treiber, Vadim Werbitzky und Frank Thomé zu hören.

Während des Festivals musiziert das Ensemble Zeitlose Musik; die Abende werden moderiert von Hartmut Becker.