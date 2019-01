Gedenken für zwei Jubilare am Wochenende

Freitag, 11. Januar 2019 16:15 Von Christine Gehringer

(red.) Am morgigen Samstag, den 12.01. wird in Karlsruhe gleich zweier "Jubilare " gedacht: In der Reihe "Kultur im Café" widmen sich die Musikwissenschaftler Hartmut Becker und Joachim Draheim dem Komponisten Jacques Offenbach im Kaffeehaus Schmidt (ab 10.30 Uhr).

2019 ist aber auch ein "Clara-Schumann-Jahr": Sie war nicht nur die Ehefrau des Komponisten Robert Schumann, sondern die bedeutendste Pianistin ihrer Zeit, darüber hinaus eine eigenständige Komponistin und begnadete Klavierpädagogin.

Der Tonkünstlerverband Karlsruhe eröffnet das Clara-Schumann-Jahr in Karlsruhe (wo die Pianistin neun mal auftrat und sich sehr wohl fühlte) mit einem Kammerkonzert unter dem Motto "Clara Schumann und ihre Familie". Beim Konzert in der Kunsthalle (19.30 Uhr) sind unter anderem Werke - auch in Bearbeitungen - von Robert und Clara Schumann zu hören, dazu von Johann George Tromlitz (Urgroßvater) und Friedrich Wieck (Vater).

Es spielt das Tonkünstlerensemble Karlsruhe, das sich zum Reger-Jahr 2016 gründete und den Tonkünstlerverband Baden-Württemberg vertritt. Joachim Draheim moderiert den Abend.