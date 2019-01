Toccarion Baden-Baden lädt zum Workshop

Mittwoch, 16. Januar 2019 18:30 Von Christine Gehringer

(red.) Zu einem Improvisations-Workshop für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren lädt das Toccarion Baden-Baden am Samstag, den 19.01. ab 10.30 Uhr. Die Kinder entdecken hier, wie Gefühle klingen und Emotionen in Musik übertragen werden. Anschließend können die Kinder selbst Empfindungen in Rhythmus und Ton übersetzen: So entstehen am Ende kleine Kompositionen auf den Instrumenten des Toccarion, die die Kinder ausgiebig kennen lernen dürfen. Kenntnisse nicht erforderlich.

Die Karten kosten 10 Euro; Information und Anmeldung unter 07221/ 3013101 oder toccarion.de.