Einweihung der neuen Lenter-Orgel in der Kleinen Kirche Karlsruhe

Dienstag, 19. März 2019 15:09 Von Christine Gehringer

Das Projekt "Kleine Kirche, großer Klang" ist abgeschlossen - am kommenden Freitag, den 22. März wird sie eingeweiht, die neue Lenter-Orgel in der Kleinen Kirche in Karlsruhe: Sie ersetzt das alte Steinmeyer-Instrument und erinnert in ihrer klanglichen und technischen Ausrichtung an den klassizistischen Innenraum. Mit zahlreichen Konzerten und Orgelführungen wird dieses Ereignis über das gesamte Wochenende gefeiert: Am 22. März gibt es um 19 Uhr zunächst einen Gottesdienst, danach eine Führung durch den Orgelbaumeister Markus Lenter. Ab 21 Uhr heißt es schließlich "Aufgefächert": In einer musikalischen Zeitreise stellt Christian-Markus Raiser das neue Instrument mit deutscher Orgelmusik aus der Zeit zwischen 1750 und 1915 vor.

Am Samstag, den 23. März kann man die Orgel ab 15 Uhr in stündlich wechselnden Programmen erleben: Den Anfang macht ein Orgelkonzert für Kinder, anschließend gibt es eine weitere Orgelführung, ab 17 ein Konzert mit Orgel und Orchester (unter anderem mit Musik von Francis Poulenc), und ab 18 Uhr spielen Cornelia Gengenbach (Klavier) und Christian-Markus Raiser (Orgel) Werke von Saint-Saens und César Franck. Unter dem Motto "Pipes & Phones" ist der Organist Peter Schindler gemeinsam mit dem Saxofonisten Peter Lehel ab 19 Uhr zu hören, anschließend präsentierten sich Karlsruher Musiker in einer Orgelnacht, bis das Programm mit einer Live-Begleitung zum Stummfilm "Der Vagabund" von Charlie Chaplin (ab 23 Uhr) endet.

Am Sonntag, den 24. März ist der Organist Simone Vebber aus Mailand zu Gast (ab 17 Uhr). Unter dem Motto "Audienz am Hofe der Königin - große und kleine Pfeifen stellen sich vor" lädt anschließend der Karlsruher Orgelsachverständige Martin Kares zu einer Führung "für Kinder und Junggebliebene". Mit einem musikalischen Gottesdienst um 19 Uhr (mit Regina Grönegreß, Alt, und Christian-Markus Raiser, Orgel) endet das Festprogramm.

Weitere Informationen unter www.kleinekirche-grosserklang.de