Musikhochschule lädt am Sonntag zum KinderMusikfest

Donnerstag, 09. Mai 2019 14:37 Von Christine Gehringer

Zum traditionellen KinderMusikfest am Muttertag lädt am Sonntag, den 12. Mai von 11 bis 17 Uhr die Musikhochschule Karlsruhe: Unter dem Motto "Träume werden wahr ..." gibt es musikalische Abenteuer für die ganze Familie auf dem gesamten Campus-Gelände. Zu erleben sind Kinder-Konzerte (mit "Klang-Träumen" etwa von Mozart, Sibelius und Samuel Barber), Mitmach-Aktionen und kreative Workshops in Tanz, Percussion, Schauspiel oder Komposition. Die Kinder-Uni fragt "Wie klingt es, wenn wir träumen?", das Institut für Musiktheater stellt musikalische Märchen vor ("Aschenputtel" und "Hänsel und Gretel"), außerdem erhalten die Besucher einen Einblick in die "Traumwelt Filmmusik". Mit der Show "The Voice of CampusOne" endet das Fest. Der Eintritt kostet ein Legostein.