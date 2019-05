Georg Fritzsch aus Kiel wird Generalmusikdirektor in Karlsruhe/ Peter Spuhler bleibt Intendant

Samstag, 18. Mai 2019 13:05 Von Christine Gehringer

(red.) Nun ist er gefunden, der Nachfolger für GMD Justin Brown: Georg Fritzsch, seit 2003 Generalmusikdirektor in Kiel, wird ab der Spielzeit 2020/21 neuer Orchesterchef am Staatstheater Karlsruhe. Dies teilte das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gestern mit. Man sei erfreut darüber, "einen erfahrenen Dirigenten" gewonnen zu haben. Der Verwaltungsrat hat dem Vorschlag des Generalintendanten Peter Spuhler zugestimmt, Georg Fritzsch für vier Jahre als neuen Generalmusikdirektor an das Staatstheater zu berufen. Damit folgte der Verwaltungsrat dem einstimmigen Votum der beratenden Findungsgruppe.

Georg Fritzsch wurde 1963 in Meißen geboren und studierte in Dresden; er war zunächst Solo-Cellist des Philharmonischen Orchesters in Gera, bevor er die Dirigentenlaufbahn einschlug. Fritzsch arbeitete unter anderem mit Klangkörpern wie der Staatskapelle Dresden oder dem Rundfunksinfonieorchester Berlin zusammen. Eine besondere Affinität empfindet er zu den Komponisten der Klassik und der Romantik; besondere Wertschätzung genießt er im Repertoire von Richard Strauss und Richard Wagner - ein Umstand, der dem Staatstheater Karlsruhe zu Gute kommt, hat doch Karlsruhe eine gewisse Wagner-Tradition vorzuweisen. Auch der zeitgenössischen Musik fühlt sich Gerog Fritzsch verpflichtet: Er leitete zahlreiche Uraufführungen, darunter Opern von Cristobal Halffter. Seit 2017 hat Fritzsch zudem eine Professur für Dirigieren an der Hochschule für Musik und Theater in München inne.

Im Amt bestätigt wurden außerdem der Generalintendant Peter Spuhler (bis 2026) und der Geschäftsführende Direktor Johannes Graf-Hauber (bis 2025). Zusammen mit dem Generalintendanten bildet Graf-Hauber die Theaterleitung des Landesbetriebs.