Chorfestival Baden startet am Donnerstag

Dienstag, 21. Mai 2019 14:48 Von Christine Gehringer

Seit 2003 fördert das Internationale Chorfestival Baden den kulturellen und musikalischen Austausch zwischen Sängern, die Freude am Chorgesang haben: Die Idee, internationale und badische Chöre auf die Bühne zu bringen, geht zurück auf ein Jubiläum des Männergesangvereins 1863 Ötigheim. Die künstlerische Leitung des Festivals hat Matthias Böhringer.

Vom 23. bis 28. Mai treffen sich 18 Chöre an verschiedenen Spielorten - beispielsweise in Baden-Baden, Ötigheim, Bad Herrenalb, Rastatt, Achern, dem Schwarzacher Münster und auf dem Vogtsbauernhof bei Gutach. Mitwirkende sind die Bangkok Voices aus Thailand, Vox Populi Project aus Mexiko, der Lesedi Show Choir aus Südafrika, der Kammerchor Austrums Riga aus Lettland, Tsubasa aus Japan, das Ensemble Vocal Soultz-sous-Forets aus dem Elsass, dazu zahlreiche Chöre aus Baden. Eröffnet wird das Festival am 23. Mai um 20 Uhr mit einem Konzert im Kurhaus Baden-Baden; das Hauptkonzert - moderiert von Marc Marshall - geht am Samstag, den 25. Mai (ebenfalls 20 Uhr) auf der Freilichtbühne Ötigheim über die Bühne.

(Weitere Konzerte und sonstige Informationen unter www.chorfestival-baden.de)