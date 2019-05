Vorverkauf für die "Karlsruher Meisterkonzerte" läuft

Donnerstag, 23. Mai 2019 11:12 Von Christine Gehringer

Der Vorverkauf für die neue Saison der Karlsruher Meisterkonzerte läuft: Am 28. September startet die Reihe der "Karlsruhe Klassik" in ihre neue Saison - und zwar in bewährter Partnerschaft mit drei der großen Sinfonieorchester des Südwestens: der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, dem Staatsorchester Rheinische Philharmonie aus Koblenz und der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz aus Ludwigshafen. Es dirigieren Rasmus Baumann, Ari Rasilainen, Mario Venzaga und Garry Walker. Nicht dabei ist in der kommenden Saison das SWR Symphonieorchester.

Mit einem prominenten Gast, nämlich mit dem Geiger Vadim Repin, beginnt die neue Konzertreihe: Das hierzulande eher unbekannte Violinkonzert a-moll von Alexander Glasunow steht zur Eröffnung auf dem Programm, daneben Werke von Jean Sibelius und Camille Saint Saens. Die Violine ist auch das Solo-Instrument am 26. Oktober: Sophia Jaffé spielt an diesem Abend Werke von Darius Milhaud und ebenfalls von Camille Saint Saens, ansonsten ist Musik von Astor Piazzolla und Igor Strawinsky zu hören.

Einen (von insgesamt zwei) Klavierabenden bestreitet am 7. Dezember die deutsch-italienische Pianistin und ECHO-Preisträgerin Sophie Pacini mit Werken von Beethoven und Franz Liszt. Auch zum Jahresausklang am 22. Dezember steht wiederum die Geige im Mittelpunkt; die Koreanerin Bomsori Kim, unter anderem Preisträgerin des ARD-Musikwettbewerbs 2013, ist mit Tschaikowskys D-Dur-Violinkonzert zu hören. Umrahmt wird dieses Konzert mit Musik von Michail Glinka und Jean Sibelius.

Am 18. Januar 2020 spielt die japanische Pianistin Yu Kosuge Edvard Griegs Klavierkonzert a-moll, danach ist die Sinfonie Nr. 4 von Robert Schumann zu hören. Am 8. Februar gastiert die französische Oboistin Celine Moinet in Karlsruhe - mit Mozarts C-Dur-Konzert KV 314. Daneben gibt es Musik von Johann Strauß und Johannes Brahms. Den zweiten Klavierabend der Saison gestaltet am 26. März der junge Kanadier Jan Lisiecki mit Werken von Bach, Mendelssohn und Chopin. Und schließlich beendet der Geiger Julian Rachlin am 22. Mai die kommende Saison; dieser Abend - bei dem Rachlin auch die musikalische Leitung übernimmt - steht ganz im Zeichen des kommenden Jubilars Ludwig van Beethoven.

Daneben bietet "Karlsruhe Klassik" traditionell ein Kinderstück: Das musikalische Figurentheater "Der Regenbogenfisch", ein Gastspiel der Freien Bühne Neuwied, ist am 7. Dezember zu sehen.

Alle Konzerte beginnen und 19.30 Uhr im Konzerthaus Karlsruhe, das Kinderstück bereits um 15 Uhr. Weitere Informationen unter www.karlsruhe-klassik.de