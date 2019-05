Wechsel in der künstlerischen Leitung des Staatstheaters Karlsruhe

Dienstag, 28. Mai 2019 15:28 Von Christine Gehringer

Jan Linders, bisher Chefdramaturg und Stellvertreter des Generalintendanten in künstlerischen Angelegenheiten am Badischen Staatstheater, wechselt zum 1. Juni nach Berlin: Er wird Leiter des Bereichs Programm/ Veranstaltungen der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss. Dies teilte das Staatstheater Karlsruhe in einer Presseerklärung mit. Nachfolgerin von Jan Linders wird die Finnin Laura Akerlund: Sie gibt, so heißt es in der Erklärung, ihre Intendanz an der Komischen Oper in Helsinki auf, um als Chefdramaturgin das Staatstheater in allen Sparten international weiter zu entwickeln. Mit der Anbahnung von internationalen Koproduktionen wolle sie die Sparte Oper stärken. Laura Akerlund ist außerdem künftig zuständig für "Internationales, Interkulturelles, Vernetzung und Human Resources".

Die künstlerische Betriebsdirektorin Uta-Christine Deppermann übernimmt von Jan Linders den Posten der Stellvertretenden Generalintendantin in künstlerischen Angelegenheiten. Sie kam zu Beginn der Saison 2018/19 ans Staatstheater und bringt 17 Jahre Leitungserfahrung an Theatern in Dresden, Wuppertal, Braunschweig und Magdeburg mit nach Karlsruhe.