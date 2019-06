Ettlinger Orgelfrühling: Konzert mit Orgel und Glocken zu Pfingsten

Donnerstag, 06. Juni 2019 15:16 Von Christine Gehringer

Ein nicht alltäglicher Konzertvortrag erwartet die Besucher des Ettlinger Orgelfrühlings an Pfingstsonntag, den 9. Juni um 19 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Ettlingen: Markus Bieringer, Oganist in Herz Jesu, und der Karlsruher Glockenexperte Kurt Kramer gestalten einen Abend mit Orgelmusik und den Glocken der Herz-Jesu-Kirche: Sie werden in den einzelnen Werken als ein zusätzliches Instrument eingesetzt. Zu hören sind unter anderem Psalmvertonungen, dazu Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy, Louis Vierne oder Franz Liszt. Ein Vortrag zur Musik- und Kulturgeschichte der Glocken verbindet die Werke.