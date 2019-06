Theater Baden-Baden verlost Karten für Kammeroper "Clara"

Sonntag, 09. Juni 2019 07:56 Von Christine Gehringer

Für die Aufführungen der Kammeroper "Clara" am 14. und 15. Juni (jeweils 20 Uhr) verlost das Theater Baden-Baden 3x2 Karten. Dazu gibt es ein "Trio-Gewinnspiel": Gesucht werden die drei in der Region am meisten gespielten und geschätzten Instrumente. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, der wird gebeten, sein Lieblings-Instrument (oder ein Instrument, das er gerne spielen würde) an das Theater Baden-Baden zu senden.

Das Gewinnspiel bezieht sich auf die Tatsache, dass die Kammeroper von Victoria Bond (anlässlich des 200. Geburtstages von Clara Schumann) derzeit in der originalen Fassung für Klaviertrio zu hören ist.