Staatstheater Karlsruhe: Ballette als Live-Übertragung auf dem Theatervorplatz

Dienstag, 18. Juni 2019 18:28 Von Christine Gehringer

(red.) Ballett-Erlebnisse der besonderen Art will das Staatstheater Karlsruhe seinen Besuchern demnächst mit einigen Live-Übertragungen bieten: Unter dem Motto "Staatstheater für alle" gibt es am 22. Juni (19.30 Uhr) Tschaikowskys "Schwanensee" von LED-Leinwand in gemütlicher Picknick-Atmosphäre auf dem Theatervorplatz. Am 6. Juli ist Mendelssohns "Sommernachtstraum" zu sehen, und zum Abschluss der Karlsruher Ballettwoche kann das Publikum die festliche Ballett-Gala am 12. Juli unter freiem Himmel genießen.