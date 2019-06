Grötzinger Musiktage starten am kommenden Sonntag

Montag, 24. Juni 2019 15:01 Von Christine Gehringer

Am kommenden Sonntag, den 30. Juni starten die "Grötzinger Musiktage" in der evangelischen Kirche in Karlsruhe-Grötzingen: Den Auftakt macht der Cembalist Kristian Nyquist mit Bachs Goldberg-Variationen (16 Uhr), am 7. Juli um 19 Uhr ist das Athos Ensemble mit Kantaten von Bach und Telemann zu hören; daneben gibt es eine Uraufführung des Geigers und Komponisten Felix Treiber.

"Barock - empfindsam und virtuos" heißt es am Donnerstag, den 11. Juli um 19.30 Uhr: An diesem Abend ist der Bariton und Thomaskantor Gotthold Schwarz aus Leipzig mit seinem Barocktrio zu Gast. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Schütz, Bach, Telemann, Buxtehude und den Bach-Söhnen Carl Philipp Emanuel und Wilhelm Friedemann Bach. Am 14. Juli spielen Yulia Drukh und Felix Treiber (Violine), Uriah Tutter (Violoncello) und Olga Zheltikova (Klavier) Werke von Bach, Mendelssohn, Westbrooke - und dazu das "Quatuor pour la fin du temps" von Olivier Messiaen. Beginn ist 19 Uhr - diesmal allerdings im Martin-Luther-Haus in Grötzingen. Am 21. Juli (19 Uhr) endet das Festival in der evangelischen Kirche, wiederum mit Bachs Goldberg-Variationen in einer Fassung für Streichtrio von Federico Sarudiansky.