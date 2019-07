Birgit Keil erhält Ehrenfächer der Kunst- und Theatergemeinde

Mittwoch, 03. Juli 2019 15:42 Von Christine Gehringer

(red.) Der "Goldene Fächer" ist ein Preis, mit dem die Kunst- und Theatergemeinde Karlsruhe jährlich die beliebtesten Nachwuchskünstler des Badischen Staatstheaters auszeichnet. Selten hingegen wird der "Goldene Ehrenfächer" verliehen; er geht in diesem Jahr an die scheidende Ballettdirektorin Birgit Keil. Dies teilte das Staatstheater heute mit.

Die Kunst- und Theatergemeinde würdigte damit Birgit Keil "für 16 Jahre wundervolle Ballettaufführungen auf höchstem Niveau," so der Vorsitzende Jürgen Ulmer. Birgit Keil brachte 41 Premieren auf die Bühne, davon 26 Uraufführungen - beispielsweise "Anna Karenina" und "Anne Frank". Mehr als 900 Aufführungen brachten es auf eine Spitzenauslastung von nahezu 100 Prozent; insgesamt etwa 700 000 Besucher sahen ein äußerst vielseitiges, internationales Repertoire an Produktionen, die stets zu den beliebtesten des Badischen Staatstheaters gehörten.