Staatstheater lädt zur Kundgebung/ Reaktion auf AfD-Anfrage

Freitag, 05. Juli 2019 11:07 Von Christine Gehringer

Das Staatstheater Karlsruhe reagiert auf die kürzliche Anfrage der AfD-Landtagsfraktion nach Staatsangehörigen von Künstlern in Kulturbetrieben: Am morgigen Samstag, den 6. Juli lädt das Haus ab 18.45 Uhr deshalb zu einer Kundgebung unter dem Motto "Gemeinsam sind wir mehr - schützt die Freiheit der Kultur" auf dem Hermann-Levi-Platz vor dem Theater.

Die Anfrage, so heißt es in einer Presseerklärung, " ist nicht harmlos, sondern sie zielt ins Herz dessen, was unser Verständnis von Kultur ist: Freiheit, Offenheit, Diversität und Vielfalt". Man wolle sich nicht "auseinanderdividieren lassen in Menschen mit deutschem und ausländischem Pass", heißt es weiter, das widerspreche dem, was an Theatern in diesem Land jeden Tag gelebt werde: ein friedliches und tolerantes Miteinander und eine konstruktive Streitkultur. "Wenn wir uns jetzt nicht klar positionieren, ist die nächste Anfrage zu fürchten, die sich nach Religionszugehörigkeit, sexueller Orientierung und politischer Gesinnung erkundigt."