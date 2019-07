Orgelsommer startet am Sonntag/ Kleine Kirche ebenfalls Spielort

Mittwoch, 10. Juli 2019 09:53 Von Christine Gehringer

Am Sonntag, den 14. Juli startet in Karlsruhe der Internationale Orgelsommer an der Evangelischen Stadtkirche: Zu Gast beim Eröffnungskonzert ist Támas Bódiss aus Budapest mit Werken von Wilhelm Friedemann Bach, Girolamo Frescobaldi und Louis Vierne, daneben sind Werke aus der Heimat des Künstlers zu hören.

Seit Jahren schätzen Organisten aus aller Welt die komfortable Situation an der Stadtkirche: mit der französisch-barocken Chororgel und der großen (romantischen) Steinmeyer-Orgel lässt sich dort ein breites, epochenübergreifendes Repertoire verwirklichen. In diesem Jahr wird das Spektrum noch erweitert: Die neue Lenter-Orgel in der Kleinen Kirche am Marktplatz repräsentiert das Klangbild um 1800. Erstmals ist deshalb auch dieses Gotteshaus Spielstätte beim Orgelsommer: Die Konzerte beginnen um 20.30 Uhr in der Kleinen Kirche; danach wird das Programm in der Stadtkirche fortgesetzt. Die traditionelle Gesprächsrunde "Auf dem Blauen Sofa" beginnt wie gewohnt um 19.30 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche.

Weitere Künstler des Orgelsommers sind Roman Perucki (Danzig/ 21. Juli), David Enlow (New York/ 28. Juli), KMD Christian-Markus Raiser, Kantor der Stadtkirche (4. August) und Klaus Geitner (München/ 11. August). Weitere Informationen unter www.musikanderstadtkirchekarlsruhe.de